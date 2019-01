Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Genoa, Facundo Ferreyra al posto di Piatek

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 20 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito su DAZN

LAZIO, CACERES E MURGIA IN PARTENZA

Simone Inzaghi non ha convocato Caceres e Murgia per Napoli-Lazio. Il difensore secondo 'La Gazzetta dello Sport' è vicinissimo al Bologna mentre il giovane centrocampista dovrebbe finire in prestito all'Empoli. In entrata resta complicata la pista che porta a Zappacosta dal Chelsea. Se parte Wallace può arrivare Boyata dal Celtic.

GENOA, FACUNDO FERREYRA PER PIATEK

Il Genoa secondo 'Il Corriere dello Sport' potrebbe sostituire Piatek, ormai destinato al Milan, con Facundo Ferreyra. Dopo il no del Benfica al Frosinone i rossoblù ci provano offrendo il prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10.

L'Inter prepara i colpi del calciomercato estivo e continua a sognare Federico Chiesa, alla Fiorentina potrebbe finire uno tra Gagliardini e Karamoh. Intanto Marotta conferma il forte interesse per Godin.

Il Milan vorrebbe rateizzare il pagamento dei 40 milioni per Piatek mentre il Genoa spinge per averli subito e scarta la contropartita Halilovic. Ok invece al ritorno di Bertolacci ma il centrocampista, in scadenza con i rossoneri, va incentivato economicamente.

La Juventus vuole ringiovanire il parco dei centrocampisti e, dopo aver definito l'ingaggio di Ramsey a parametro zero, per la prossima estate segue anche Ndombele del Lione ma i francesi lo valutano già 70 milioni di euro e c'è la forte concorrenza della Premier League.