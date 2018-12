Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Fiorentina-Genoa, scambio Thereau-Lapadula

L'Inter non ha abbandonato la pista Modric ma valuta le alternative: tra il ritorno di Kovacic e Milinkovic-Savic spunta il sogno Kroos.

LA FIORENTINA OFFRE THEREAU AL GENOA

Non solo Muriel per la Fiorentina che, secondo quanto riporta 'La Nazione', avrebbe offerto Thereau al Genoa in uno scambio con Lapadula. Eysseric invece potrebbe finire al Nizza.

Il Milan vede allontanarsi Luis Muriel, che dovrebbe finire alla Fiorentina, e pensa a Gabbiadini. Ma il sogno dei rossoneri è De Paul.

La Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Ramsey: ingaggio da 6,5 milioni di euro più bonus, 9 milioni di commissioni agli agenti. Superati PSG e Real Madrid.