Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Chelsea all’assalto di Barella

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative dell'8 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Secco rifiuto del Chelsea alla richiesta dell'Inter per Emerson Palmieri: i nerazzurri vorrebbero l'italo-brasiliano in prestito, mossa non gradita ai londinesi. Sarri lo considera il sostituto naturale di Marcos Alonso sulla fascia sinistra e non vuole privarsene.

CHELSEA, ASSALTO A BARELLA

Potrebbe essere Nicolò Barella il prossimo grande colpo di mercato messo a segno dal Chelsea . Secondo quanto riportato dall’inglese Sky Sports infatti, il club londinese sarebbe ad un passo dal trovare con il Cagliari l’accordo definitivo per il trasferimento alla corte di Sarri del centrocampista. Il Chelsea, potrebbe inoltre chiudere anche per Paredes dello Zenit San Pietroburgo .

Si fa in salita per il Napoli la strada che porta ad Agustin Almendra. Il Boca Juniors, ha infatti deciso di trattenere il gioiello argentino che piace anche all’Inter. Il presidente degli Xeneizes, Daniel Angelici, ha spiegato: “Almendra ha rinnovato e nel suo contratto c’è una clausola da 30 milioni. Al Napoli abbiamo detto che non vogliamo venderlo, con l’Inter potremmo parlarne, visto che lo lascerebbero da noi per altri due anni”.

BOLOGNA, OCCHI SU CIGARINI

Molto attivo in sede di calciomercato, il Bologna ha individuato in Luca Cigarini un nuovo possibile obiettivo. Il club felsineo, potrebbe lanciare l’assalto al centrocampista del Cagliari soprattutto se dovesse riuscire a trovare una nuova sistemazione per Blerim Dzemaili.

FROSINONE, SCHIATTARELLA PER LA MEDIANA

È Pasquale Schiattarella il rinforzo per il centrocampo che il Frosinone ha deciso di regalare a Marco Baroni. Il club laziale è pronto a puntare con forza sul giocatore della SPAL ed avrebbe già fatto pervenire agli estensi un’offerta ufficiale. Nei giorni scorsi, il nome di Schiattarella era stato accostato anche a quello del Benevento.

La Roma ha individuato in Thiago Mendes uno dei suoi grandi obiettivi per rafforzare il centrocampo. Il Lilla valuta il cartellino del brasiliano non meno di 15-16 milioni di euro, i giallorossi potrebbero provare ad intavolare una trattativa che preveda un prestito con obbligo di riscatto a giugno.

Nella corsa a Hector Herrera sembra essersi inserito anche il Milan, allettato dall'idea di acquistarlo a costo zero in estate. La novità è la rinuncia al messicano da parte dell'Inter che nelle ultime ore appariva in pole. I rossoneri dovranno vedersela, con molta probabilità, con la Roma.

In attesa di abbracciare Ramsey, Romero e Trincao, la Juventus osserva attentamente il gioiello del Flamengo, Lincoln: già nel taccuino del ds Paratici nel 2017, è finito nuovamente nei radar bianconeri. Ha una clausola rescissoria di 40 milioni ed è ricercato anche dall'Inter .

Luka Modric non è mai stato dimenticato dall'Inter che pensa ancora a lui in vista del mercato estivo: il contratto in scadenza nel 2020 con il Real Madrid non è ancora stato rinnovato e non sembrano esserci segnali a riguardo. Steben Zhang proverà a ricucire i rapporti con Florentino Perez.

CHIEVO, IDEA PALOSCHI

Per tentare di raggiungere una salvezza che avrebbe del clamoroso, il Chievo pensa ad una sua vecchia conoscenza: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Alberto Paloschi potrebbe tornare dopo la prima esperienza dal 2011 al 2016, il cui realizzò 45 reti in 153 presenze. Si punta al prestito, con la SPAL che però non ha ancora aperto a tale formula.