Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Cagliari, Walukiewicz alle visite mediche

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 22 dicembre.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

FIORENTINA, TRE NOMI PER L'ATTACCO

La Fiorentina sembra orientata a fare un colpo in attacco nel mese di gennaio. Ci sono tre nomi in particolare che stuzzicano la Viola: Manolo Gabbiadini, Luis Muriel e Nicola Sansone, con l'opzione Giuseppe Rossi nello sfondo. I tre giocatori vivono situazioni simili: non giocano, o giocano poco, nelle rispettive squadre e la Fiorentina potrebbe essere una ghiotta occasione per tutti.

AG. ROSSI: "SENTIAMO LA FIORENTINA"

Intervistato da 'Rai Sport', Federico Pastorello ha parlato della situazione di Giuseppe Rossi, suo assistito: "Giuseppe ha lasciato il cuore a Firenze, ci tornerebbe molto volentieri. Siamo in contatto con la Fiorentina, spetterà a loro decidere e valutare la cosa".

CAGLIARI, VISITE PER WALUKIEWICZ

Come riportato da 'Sky Sport', il Cagliari ha ormai acquistato il difensore centrale polacco Sebastian Walukiewicz. Il classe 2000, che fino ad ora ha giocato in Polonia con la maglia del Pogon Szczecin, si trova già a Villa Stuart a Roma, per effettuare le visite mediche per il Cagliari. Su di lui c'erano anche Borussia Dortmund e Genoa, tra le altre, ma il giocatore ha palesato la volontà di giocare proprio nel Cagliari.

Il Napoli potrebbe presto doversi difendere dagli attacchi del PSG per Allan. Il centrocampista brasiliano è finito nel mirino dei francesi, ma per la squadra partenopea al momento è incedibile. I parigini hanno pronta sul piatto un'offerta da 50 milioni di euro, che non dovrebbe scalfire la posizione di Aurelio De Laurentiis. Diverso il discorso, invece, se la posta in gioco dovesse alzarsi...