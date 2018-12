Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Bologna vicino a Sansone

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 28 dicembre.

Le ultime notizie sulle trattative del calciomercato di gennaio.

Il futuro di Gennaro Gattuso è in forte bilico e senza una vittoria contro la SPAL potrebbe arrivare l'esonero: secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Milan starebbe pensando ad una soluzione interna e dunque a costo zero come Leonardo, già sulla panchina rossonera nella stagione 2009/2010. Il brasiliano farebbe da traghettatore fino a maggio per poi riprendere il suo incarico da dirigente dietro alla scrivania.

ROMA, RODRIGO CAIO E MILITAO PER LA DIFESA

La Roma vuole rinforzare il reparto arretrato, quello andato maggiormente in difficoltà nell'ultimo periodo: Monchi è fortemente interessato a Rodrigo Caio del Santos e, soprattutto, a Eder Militao del Porto, prossimo avversario agli ottavi di Champions League. Militao si è subito conquistato il posto da titolare in Portogallo ed è seguito dal Real Madrid che lo valuta come successore di Segio Ramos. Difficile però che i 'Dragoes' si privino del loro pilastro difensivo già a gennaio. Lo riporta il 'Corriere dello Sport'.

SFIDA JUVENTUS-INTER PER ROMERO

L'ottimo impatto avuto con la Serie A non è passato inosservato: Cristian Romero è finito nel mirino delle big nostrane tanto che, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', per lui potrebbe andare in scena un derby d'Italia tra Juventus ed Inter. Le due società si contendono anche Joachim Andersen, altro difensore di talento che si sta mettendo in gran luce con la maglia della Sampdoria.

BOLOGNA, VICINO IL COLPO SANSONE

Il Bologna sarà una delle società più attive sul mercato di gennaio: Filippo Inzaghi ha bisogno di nuovi innesti per rinforzare una rosa dalle molte lacune tecniche: secondo quanto rivelato da 'La Gazzetta dello Sport', il primo acquisto di livello potrebbe essere Nicola Sansone. La trattativa con il Villarreal è a buon punto e potrebbe essere chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Per la difesa si pensa ad Angelo Ogbonna del West Ham, mentre per la mediana interessa Andrea Bertolacci, riserva fissa al Milan.