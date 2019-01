Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Bologna, Farias vicinissimo

BOLOGNA, FARIAS VICINISSIMO

Il Bologna ha incontrato il Cagliari per fare il punto sull'arrivo di Diego Farias in Emilia: il brasiliano vuole lasciare i sardi che, in cambio, riceverebbero Diego Falcinelli. L'ex Fiorentina e Sassuolo non dovrebbe essere tra i convocati di Filippo Inzaghi per la trasferta di Ferrara contro la SPAL. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, parla anche di mercato nell'intervista concessa al 'Corriere dello Sport': "Lobotka lo trattammo l'estate scorsa quando rischiavamo di perdere Fabian Ruiz per via della clausola. Barella è forte, Lozano mi piace da morire. Ma adesso mi tengo la mia squadra, che è un'ottima squadra".

Manca soltanto l'ufficialità per l'approdo di Krzysztof Piatek al Milan: al Genoa 35 milioni più bonus oltre a due contropartite che dovrebbero essere Halilovic e Bertolacci. Prima del nuovo incontro di martedì tra i club, arriverà il via libera da parte del Cda rossonero per l'ingaggio del bomber polacco.