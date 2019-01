Calciomercato gennaio, notizie e trattative: blitz del Cagliari, Brugman in pugno

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative dell'11 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

CAGLIARI, AFFONDO PER BRUGMAN

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il presidente del Cagliari ha fatto un vero e proprio blitz con il Pescara per assicurarsi le prestazioni di Gaston Brugman. Sarebbe già stata trovato l'intesa sulla modalità di trasferimento del centrocampista: prestito oneroso con diritto di riscatto.

Secondo 'Tuttosport', l'Inter potrebbe lanciare l'affondo su Paulo Dybala in caso di rottura con Mauro Icardi, con le attuali negoziazioni per il rinnovo non propriamente semplici. Tanti ostacoli, al momento è uno scenario.

La Juventus non smette di pensare al ritorno di Paul Pogba. Secondo 'Tuttosport' il Manchester United avrebbe chiesto in cambio Douglas Costa. Ci sarà da capire a fine anno la valutazione del cartellino dei due giocatori, in modo da architettare il possibile scambio.