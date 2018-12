Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Barcellona, frenata per De Ligt

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 25 dicembre.

Le ultime notizie sulle trattative del calciomercato di gennaio.

BARCELLONA, FRENATA PER DE LIGT

Secondo il 'Mundo Deportivo', il Barcellona avrebbe raffreddato il suo interesse per Matthijs De Ligt, centrale difensivo dell'Ajax ricercato da mezza Europa. La società catalana non ha nessuna intenzione di partecipare ad un'asta internazionale come volontà di Mino Raiola, agente dell'olandese. Il giocatore continua a far gola al Barcellona che però detta le sue condizioni: altrimenti il futuro di De Ligt sarà altrove, magari alla Juventus che resta in piena corsa.