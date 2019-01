Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Atalanta, Rigoni rientra allo Zenit

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 7 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' il Napoli punta con decisione Nicolò Barella ma il centrocampista, sardo di nascita e molto legato al Cagliari, potrebbe rifiutare la destinazione a causa della forte rivalità tra le due tifoserie. Sul giocatore anche Inter, Manchester United e Chelsea.

Fabio Paratici è atteso a Milano dove nelle prossime ore dovrebbe incontrare anche il Genoa per parlare del futuro di Romero e Sturaro. Il centrocampista può tornare in Liguria mentre la Juventus spera di bloccare il giovane difensore.

Il Napoli insiste nella trattativa con il PSV Eindhoven per Hirving Lozano. Gli olandesi chiedono 35 milioni mentre gli azzurri vorrebbero chiudere a 30. Operazione più per giugno che per gennaio, con il Napoli che ora sta provando a chiudere con l'Empoli per Hamed Junior Traoré. Anche Juventus e Inter sul centrocampista. L'arrivo di Christian Kouame dal Genoa verrà invece definito in settimana.

L'Inter è sempre attenta al mercato dei parametri zero e dopo Godin valuta con attenzione l'ingaggio di Hector Herrera, in scadenza col Porto e che piace anche alla Roma. Battaglia con i giallorossi pure per De Paul che potrebbe prendere il posto di Perisic, l'Udinese chiede almeno 30 milioni di euro.

ATALANTA, RIGONI TORNA ALLO ZENIT

Emiliano Rigoni non fa più parte del progetto di Gasperini e dovrebbe lasciare l'Atalanta già a gennaio. Il tecnico, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non gli ha perdonato l'atteggiamento mostrato nel finale di gara contro il Genoa. Quasi sicuro il ritorno anticipato allo Zenit.

Isco dopo l'arrivo di Solari non trova spazio al Real Madrid ed è finito in panchina anche contro la Real Sociedad, mentre per Marcelo sono arrivati i primi fischi del 'Bernabeu'. La Juventus pensa al doppio colpo in caso di cessioni eccellenti.

Il Milan potrebbe decidere di non riscattare Gonzalo Higuain dalla Juventus e investire la cifra risparmiata sull'acquisto di Piatek. Leonardo ha già contattato Preziosi, ma il Genoa valuta il polacco 60 milioni di euro e la concorrenza non manca. L'operazione è possibile spalmando la cifra su più anni.