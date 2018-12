Calciomercato gennaio, Gravina annuncia: "Chiesta proroga fino al 31"

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha annunciato che è stata chiesta una proroga per prolungare il calciomercato di gennaio.

Potrebbero cambiare nuovamente le date del calciomercato di gennaio in Serie A. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Con la nuova formula, attuata in questa stagione, il calciomercato invernale sarebbe iniziato il 3 gennaio per concludersi giorno 18, ma Gravina ha auspicato un ritorno all'antico con regolare chiusura il 31 gennaio.

"Abbiamo avuto il mandato di attendere la posizione della Lega Serie A al termine dell'assemblea di giovedì - ha spiegato il presidente federale - se ci sarà l'ok da parte del massimo campionato, arriverà la proroga fino al 31 gennaio".

Un dietrofront causato dalle tante polemiche scaturite dopo la scelta delle nuove date. Soltanto la Serie A, infatti, chiuderebbe la finestra di mercato il 18 gennaio, mentre gli altri top campionati europei continuerebbero con le trattative fino alla fine del mese.

Uno svantaggio specialmente per i club italiani impegnati nelle competizione europee, che avrebbero poco tempo per rafforzarsi o per colmare lacune dovute per esempio ad infortuni improvvisi rispetto alle avversarie straniere.