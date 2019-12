Calciomercato Galatasaray, c'è l'offerta per Ben Arfa: proposto un contratto da 3 milioni annui

Il Galatasaray ha offerto un contratto di 18 mesi a Ben Arfa: il francese è senza squadra da 6 mesi, dopo aver lasciato il Rennes.

Il mercato di gennaio è alle porte e in tutta Europa si cercano le migliori occasioni per rinforzare la propria squadra: il ha messo gli occhi su Hatem Ben Arfa, che da 6 mesi è senza una squadra.

Dopo essere rimasto senza contratto alla fine dell'avventura con il , Ben Arfa potrebbe tornare a giocare: il Galatasaray gli avrebbe offerto un contratto da 3 milioni di euro annui che lo legherebbe al club turco per 18 mesi. L'anno scorso con i francesi l'attaccante classe '87 ha realizzato 7 goal in 29 partite di .

Ci sono giocatori che rimangono inesorabilmente in debito con il proprio talento, ma è difficile che succeda ad un'intera generazione di giocatori. Eppure è quello che è accaduto alla classe '87 della : una generazione in grado di vincere l'Europeo Under-17 del 2004, illudendo una nazione intera sul futuro de 'Les Bleus'. Di quella squadra facevano parte nomi come Benzema, Nasri, Menez e Hatem Ben Arfa. Solo il prima è riuscito a mantenere le aspettative.

Ben Arfa ha avuto una carriera da giramondo, sballottato da una squadra all'altra senza mai mantenere le grandi aspettative riposte dai tifosi nei suoi confronti. A trentadue anni quella con il Galatasaray potrebbe essere l'ultima occasione per il francese di restituire al proprio talento quello che gli spetta.