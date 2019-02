Calciomercato Frosinone, Vloet saluta: risoluzione consensuale

Rai Vloet lascia il Frosinone dopo cinque mesi e mezzo: risoluzione consensuale del contratto dell'olandese che non è riuscito ad imporsi.

Non è stata foriera di soddisfazioni l'avventura italiana di Rai Vloet, centrocampista olandese acquistato dal Frosinone lo scorso agosto dal Chiasso: con i ciociari non è mai riuscito a mettersi in mostra, tanto da lasciarli solo dopo qualche mese.

La società frusinate ha rilasciato un comunicato in cui si annuncia l'interruzione del rapporto con il classe 1995 di Schijndel.

"Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Rai Vloet".

Per Vloet appena cinque presenze stagionali, tutte in campionato: soltanto una da titolare (nell'1-1 con la Fiorentina del 9 novembre), per un totale di 118 minuti passati sul terreno di gioco. E zero goal all'attivo.

Esperienza resa ancor più complicata da un'infortunio che non gli ha permesso di essere a disposizione per le prime partite di Serie A, per poi essere escluso in maniera quasi definitiva a causa delle scelte tecniche compiute prima da Moreno Longo ed ora dal nuovo mister Marco Baroni.