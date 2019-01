Calciomercato Frosinone, ufficiale l'arrivo di Trotta dal Sassuolo

Il Frosinone ha completato l'acquisto a titolo definitivo dal Sassuolo dell'attaccante classe 1992 Marcelo Trotta.

Il Frosinone, in lotta per non retrocedere, ha deciso di rinforzare il proprio reparto d'attacco acquistando dal Sassuolo il classe 1992 Marcello Trotta. L'operazione si è completata a titolo definitivo.

L'annuncio ufficiale è stato dato dalla società neroverde sul proprio sito.

"L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: TROTTA Marcello ('92, attaccante): ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio".

Nella stagione 2018-2019 per Trotta solamente due presenze sotto la gestione De Zerbi (una in campionato ed una in Coppa Italia) per un misero totale di 95 minuti.

Negli scorsi giorni il Frosinone ha ufficializzato, tra gli altri, gli arrivi di Simic dal Milan e di Federico Viviani dalla SPAL.