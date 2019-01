Calciomercato Frosinone, Samaras idea a sorpresa: il greco valuta

34 anni a febbraio ma un passato glorioso per Giōrgos Samaras, che ha ricevuto l'offerta del Frosinone dopo qualche mese di inattività.

Il Frosinone proverà fino alla fine a salvarsi in Serie A, anche se non sarà un'impresa facile, soprattutto adesso che il Chievo Verona è tornato in carreggiata con Di Carlo. Il mercato invernale, comunque, sarà fatto per rafforzare la squadra di Baroni.

Nella lista della spesa del Frosinone c'è un nome a sorpresa. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i ciociari hanno infatti contattato Giōrgos Samaras, greco classe 1985 conosciuto dal grande pubblico soprattutto per aver vestito le maglie di Manchester City e Celtic, oltre ovviamente a quella della Nazionale greca.

Un giocatore da più di 100 goal in carriera, che però viene da mesi di inattività, dopo l'ultima esperienza in Turchia con la maglia del Samsunspor. Addirittura il greco aveva pensato al ritiro, ma l'offerta del Frosinone sta facendo vacillare Samaras.

La società laziale aspetta una risposta da Samaras e spera possa essere positiva. Una trattativa che ricorda quella che l'anno scorso portò Sagna al Benevento, con due situazioni di classifica molto simili.