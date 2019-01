Calciomercato Frosinone, Campbell saluta: ufficiale l'approdo al Leon

Joel Campbell lascia il Frosinone. E’ ufficiale il trasferimento dell’attaccante costaricano ai messicani del Leon.

Si è chiusa dopo appena sei mesi l’avventura di Joel Campbell in Serie A. L’attaccante costaricano infatti, ha lasciato il Frosinone per trasferirsi al Leon.

A comunicare il buon esito della trattativa, è stato lo stesso club messicano attraverso il proprio profilo Twitter.

¡Bienvenido JOEL CAMPBELL!



Esta es la camiseta que defenderás a partir de ahora. @joel_campbell12 ya es fiera.#UnoEntreMil pic.twitter.com/Jc1WyUGKTx — Club León (@clubleonfc) 26 gennaio 2019

I dettagli dell’operazione non sono stati ufficializzati, l’attaccante però dovrebbe essere approdato al Leon con la formula del prestito per i prossimi 18 mesi, ai quali va aggiunta un’opzione per il riscatto.

Campbell, sempre attraverso il profilo Twitter del Club Leon, ha già salutato i suoi nuovi tifosi.

¡Pura vida! @joel_campbell12 saluda a toda la afición de León. Este es el mensaje de nuestro nuevo jugador.



Joel Campbell ya es fiera. pic.twitter.com/YshvV6UkN8 — Club León (@clubleonfc) 26 gennaio 2019

“Saluto tutti i tifosi del Leon. Sono molto contento di questa nuova opportunità e spero di riuscire a dare il meglio di me”.

Campbell, 26 anni, doveva essere uno dei punti di forza del Frosinone in questa stagione, il suo contributo non è stato però all’altezza delle aspettative. L’ex Betis, Olympiacos ed Arsenal infatti, con la maglia dei Canarini ha totalizzato 17 presenze in Serie A, senza essere mai riuscito a trovare la via del goal.