Calciomercato, frenata De Ligt-Barcellona: la Juventus torna in corsa

Mino Raiola sta tirando la corda con il Barcellona, aumentando le pretese di Matthijs de Ligt. La Juventus torna così a sperare nell'operazione.

Matthijs de Ligt era ad un passo dal , ma le ultime vicessitudini tra Mino Raiola ed il club catalano hanno rallentato la trattativa. Per questo, la è tornata a sperare, alla carica per il difensore dell' che in questa stagione si è consacrato a soli 19 anni come uno dei migliori centrali d'Europa.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', la frenata sulla trattativa tra il Barcellona e De Ligt è dovuta alle richieste di Mino Raiola: il procuratore ha cambiato le carte sul tavolo, alzando le richieste, spiegando che l'olandese è in continua crescita e che quindi ci fosse bisogno di ritoccare le cifre dell'ingaggio. La società spagnola però si è infastidita ed al momento si registra uno stallo.

Juventus, , e sono così rientrate nella corsa. De Ligt è sempre la prima scelta del ds juventino Fabio Paratici, che sta continuando a studiare una strategia per cercare di arrivare all'olandese. Ma ormai si è scatenata un'asta che rende difficile la trattativa. Tuttavia i bianconeri ci proveranno fino alla fine, soprattutto lavorando con Mino Raiola, che approverebbe la meta italiana per il suo assistito.

Le alternative sono sempre le solite: dal sogno Varane, fino ad arrivare a Stefan Savic dell’Atletico e Ruben Dias del .

In tutto questo la Juventus si sta muovendo anche a centrocampo. Dopo l'acquisto di Ramsey, i bianconeri vogliono aggiungere un altro tassello in mediana.

Il sogno è sempre Paul Pogba, ma realisticamente sembra una trattativa quasi impossibile. Paratici per questo la scorsa settimana è stato a Parigi, a trattare di persona l'acquisto di Adrien Rabiot a costo zero. Con madame Veronique, la madre-manager del 24enne centrocampista francese, i contatti proseguono in maniera positiva.

Al momento la Juventus è balzata in pole su questo fronte, anche se la dirigenza bianconera sta cercando di abbassare le richieste di Rabiot, che vuole 10 milioni d'ingaggio all'anno.