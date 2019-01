Calciomercato Fiorentina, Zurkowski è ufficiale: arriverà in viola a luglio

Ora è ufficiale: Szymon Zurkowski è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il polacco classe 1997 arriva a titolo definitivo in viola, ma rimarrà in prestito al Gornik Zabrze fino a giugno. Contratto fino al 2023 per il centrocampista.

