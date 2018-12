Calciomercato Fiorentina, Viviano nel mirino: c'è da superare la SPAL

Grande tifoso della Fiorentina, Viviano potrebbe tornare in Italia proprio per vestire la maglia viola. SPAL però in vantaggio.

L'avventura a Lisbona non è andata come si aspettava ed ora Emiliano Viviano, dopo pochi mesi in Portogallo, può tornare in Serie A. Due squadre si sono messe sulle sue tracce nelle ultime settimane, ovvero la SPAL, che pare in vantaggio per riportarlo in Italia, e la 'sua' Fiorentina.

Secondo Sky Sport, infatti, ci sarebbe un sondaggio della Fiorentina per Viviano, squadra che il portiere ha sempre tifato sin da piccolo, tanto da sottoscrivere l'abbonamento in Curva Fiesole anche una volta cominciata la sua carriera da professionista.

La Fiorentina vorrebbe un portiere di sicuro affidamento da affiancare a Lafont, ancora giovane e non sempre eccelso tra i pali. La SPAL sembra però mossasi prima, forte nel poter offrire a Viviano la titolarità in quel di Ferrara, al posto dell'attuale numero uno Gomis.

La Fiorentina, squadra con cui Viviano ha giocato solamente a livello giovanile, non vuole spedire in panchina Lafont, ma solamente avere a disposizione un portiere in grado di essere titolare se il giovane francese dovesse avere difficoltà nel proseguo del campionato.

Viviano è finito ai margini dello Sporting Lisbona nelle ultime settimane e il ritorno in Serie A si avvicina. Resta solo da capire in quale squadra tornerà, anche considerando che molto probabilmente la scelta finale sarà sua.

Titolare indiscusso o chioccia per Lafont, nella squadra in cui ha sempre sognato di giocare a grandi livelli? Testa o cuore, prossimi giorni decisivi.