Calciomercato Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Pradè come direttore sportivo

Daniele Pradè è stato ufficializzato come nuovo direttore sportivo della Fiorentina: contratto di 1 anno con opzione per il secondo.

Comincia a prendere corpo la targata Rocco Commisso. Nella giornata odierna è stato infatti ufficializzato l'arrivo di Daniele Pradè come nuovo direttore sportivo della società viola.

All'interno del comunicato emesso si specifica che Pradè ha firmato per un anno con opzione per il secondo anno.

"ACF Fiorentina annuncia che Daniele Pradè assumerà il ruolo di Direttore Sportivo del Club a partire dal 1º luglio 2019 con un contratto annuale con opzione di rinnovo da parte del Club. Pradè torna a svolgere lo stesso ruolo che ha ricoperto con la Fiorentina da Maggio 2012 a Giugno 2016. Nelle prime tre stagioni con il Club, la Fiorentina ha conquistato tre quarti posti consecutivi in ed ha raggiunto una Finale di Coppa ed una semifinale di . Nella sua ultima stagione i viola si sono classificati al quinto posto in Serie A".

Per Pradè si tratta della seconda esperienza in Toscana. La prima esperienza, come indicato in seno all'annuncio, è stata positiva. Con Montella in panchina arrivò una finale di ed una semifinale di Europa League.

Adesso resta da vedere se, come riportato nella giornata di martedì, ci sarà l'arrivo nei quadri dirigenziali anche di Gabriel Omar Batistuta.