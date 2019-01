Calciomercato Fiorentina, Traorè c'è: accordo quasi raggiunto con l'Empoli

La Fiorentina sta per assicurarsi Hamed Junior Traorè, centrocampista rivelazione dell'Empoli. In viola anche il difensore Rasmussen.

In campo è stato uno dei giocatori rivelazione di questa prima parte di stagione, mostrando personalità e grinta da vendere: doti non da poco se nella carta d'identità, alla voce 'età', c'è scritto 18 anni. Hamed Junior Traorè è giovanissimo ma con potenzialità da futuro top player.

L'Empoli è il suo presente, forse ancora per poco: come prevedibile, molti club hanno iniziato a chiedere informazioni su di lui e, a spuntarla nei prossimi giorni, dovrebbe essere la Fiorentina.

I viola sono da sempre attenti ai giovani di talento: secondo 'Sportitalia', le due società stanno ragionando su una valutazione base di 15 milioni di euro, da cui si potrebbe scendere fino a 12-13. Tra le due società c'è un'intesa verbale, in attesa che venga raggiunta la quadra definitiva sulla cifra da destinare alle casse dell'Empoli.

Dopo una prima stagione di ambientamento in Serie B, Traorè è riuscito a conquistare la fiducia prima prima di Andreazzoli e ora di Iachini: già 17 le presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, quasi tutte dal primo minuto. Il 18enne ivoriano dovrebbe terminare la stagione in biancazzurro per poi trasferirsi a Firenze in estate: si tratterebbe quindi di un'operazione in prospettiva.

Non solo Traoré per la Fiorentina: dall'Empoli dovrebbe arrivare anche il difensore centrale Jacob Rasmussen, classe 1997. I viola hanno ricevuto il no dell'Hajduk Spalato per il 17enne Mario Vuskovic, da qui l'idea di virare definitivamente sul danese.