Calciomercato Fiorentina, Tonali primo della lista: pronti 40 milioni

Il ds Pradé ha Tonali come primo nome della lista per la Fiorentina e per lui sarebbe disposto a versare 40 milioni di euro nelle casse del Brescia.

Il grande interesse della per Sandro Tonali è ormai noto e già in estate il ds Pradé ha cercato in tutti i modi di convicere il a privarsi del centrocampista classe 2000, spingendosi addirittura ad un offerta di 30 milioni di euro. La società lombarda ha deciso di puntare su Tonali in questa stagione di , ma la prossima estate si preannuncia infuocata.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il ds viola starebbe pensando di presentare un'offerta di 40 milioni di euro per il giovane centrocampista della Nazionale ed il suo possibile passaggio alla Fiorentina dipenderà da Cellino: se il patron del Brescia sarà intrigato dall'offerta dei toscani si potrebbe allora inbastire una trattiva fra le due società, cercando di trovare la formula più consona.

Certamente la Fiorentina non è l'unica società interessata ad acquisire le prestazioni di Sandro Tonali: in , infatti, e guardano al centrocampista bresciano con particolare attenzione e nella prossima finestra di mercato il centrocampo è un reparto su cui entrambe le squadre proveranno ad intervenire per inserire innesti di qualità. Un'altra società italiana a cui un profilo come quello di Tonali sarebbe congeniale è il Milan che, quando l'azzurrino aveva 8 anni, lo aveva bocciato ad un provino.

Il nome di Sandro Tonali aveva iniziato a circolare fra le grandi società italiane quando ancora militava in Serie B, ma nonostante le ottime prestazioni non aveva convinto ancora nessuno al punto da investire su di lui. Dopo questo inizio di stagione nella massima serie l'azzurrino sembra aver sciolto ogni dubbio sulla bontà dell'investimento ed essere riuscito a candidarsi come uno dei protagonisti del prossimo mercato.