Calciomercato Fiorentina, Thereau si allena da solo: rescissione all'orizzonte

L'attaccante Cyril Thereau non rientra nel progetto della Fiorentina: il francese si allena da solo a Moena, si va verso la rescissione consensuale.

Le strade di Cyril Thereau e della dovrebbero separarsi nel giro di poche settimane. L'esperto attaccante francese, tornato in forza ai viola dopo il prestito al , non rientra nei piani della nuova proprietà e del tecnico Vincenzo Montella e in questi giorni si sta allenando da solo a Moena, dove si trova la formazione Primavera, mentre la Prima squadra è partita per gli , dove affronterà l'International Champions Cup.

Il contratto del trentaseienne francese, che ha al suo attivo 22 presenze e 5 goal con i viola, e 258 presenze e 66 reti in , scadrà a giugno 2020 e tutto lascia pensare che il rapporto di lavoro con il club toscano potrebbe interrompersi a breve.

L'ipotesi più probabile, secondo 'Tuttosport', è quella di una rescissione consensuale del contratto, che consentirebbe a Thereau di accasarsi con un'altra squadra.

Dopo il debutto in con l'Orleans e l'Angers, l'attaccante francese ha girato un po' l'Europa, giocando in con Charleroi e e in Romania con la Steaua Bucarest.

Arrivato in Serie A con il nella stagione 2010-11, è passato all' nel 2014 prima di trasferirsi alla Fiorentina nel 2017. I problemi fisici hanno condizionato l'ultima parte della sua carriera, con il giocatore che non è riuscito a rilanciarsi nemmeno in Sardegna con il Cagliari, con appena 5 presenze senza goal, e che ora lascerà probabilmente Firenze.