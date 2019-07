Calciomercato Fiorentina, Terracciano è ufficiale: arriva dall'Empoli

La Fiorentina piazza un acquisto per la sua porta: Pietro Terracciano viene prelevato dall'Empoli a titolo definitivo.

La nuova di Vincenzo Montella e Rocco Commisso annuncia un nuovo acquisto, in modo ufficiale. Magari non è il colpo che può far sognare i tifosi, ma è un innesto sicuramente molto utile alla causa. Si tratta del portiere Pietro Terracciano.

Questo il comunicato della Fiorentina, con il quale si annuncia l'acquisto ufficiale del portiere fino ad oggi in forza all'.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Terracciano dall'Empoli F.C. Terracciano, nato a San Felice a Cancello (Caserta) l’8 Marzo del 1990, nella seconda parte della scorsa stagione, ha giocato, in prestito, con la maglia viola collezionando 2 presenze".

Al netto di trattative a sorpresa, al momento la porta della Fiorentina sembra disegnata con Drągowski nel ruolo di primo portiere e Terracciano come secondo. Poi, il calciomercato potrebbe far cambiare l'attuale idea della Viola, magari con qualche offerta fuori mercato per l'estremo difensore polacco.