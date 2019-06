Calciomercato Fiorentina, riscatto Muriel lontano: si inserisce la Sampdoria

Luis Muriel potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina: pronta ad approfittarne la Sampdoria, con Massimo Ferrero che lo rivorrebbe a Genova.

Al momento del suo arrivo a gennaio, tutti gli esperti di calciomercato furono d'accordo nel ritenerlo un colpaccio della : a cinque mesi da quell'acquisto, il mondo sembra essersi ribaltato attorno a Luis Muriel.

Dopo un inizio da urlo con sei goal nelle prime otto partite disputate in campionato, lo score del colombiano ha subìto una brusca frenata: nessuna gioia nelle undici rimanenti apparizioni e rischio di retrocessione in Serie B scongiurato soltanto all'ultima giornata.

Per questo motivo il riscatto da parte della Fiorentina, come riportato da 'Il Secolo XIX', è ora più lontano: sono considerati un po' troppi i 14 milioni da versare al , club dei cui piani futuri Muriel non farà parte.

In una situazione chiaramente in bilico, è pronta a inserirsi la : Massimo Ferrero farebbe carte false pur di riaccogliere l'attaccante che a Genova lasciò un ottimo ricordo da gennaio 2015 a giugno 2017, prima della cessione in Andalusia.

Il presidente ligure ci provò già a gennaio, salvo poi virare su Manolo Gabbiadini per la mancanza di slot liberi in rosa per i giocatori con passaporto extracomunitario.

In blucerchiato, Muriel potrebbe ritrovare Stefano Pioli, favorito per la sostituzione di Marco Giampaolo che resta in lizza per sostituire Gennaro Gattuso al . Con l'ex tecnico viola ha vissuto un gran periodo a livello realizzativo e il ricomponimento della coppia non è da escludere.