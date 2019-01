Calciomercato Fiorentina, Rasmussen in viola da luglio: Diks all'Empoli

Fiorentina ed Empoli chiudono un’altra doppia operazione: Rasmussen diventa gigliato, ma resterà in prestito fino a fine stagione con Diks.

Quella che si avvia alla conclusione è stata una sessione di calciomercato invernale che ha portato Fiorentina ed Empoli a lavorare a strettissimo contatto. Dopo le operazioni che hanno portato Traoré (dalla prossima stagione) e Terracciano in viola e Dragowski alla corte di Iachini, i due club toscani hanno chiuso un’altra doppia operazione.

Jacob Rasmussen infatti è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore danese resterà ad Empoli in prestito fino al termine della stagione e, sempre all’Empoli, arriverà nel contempo ancora con la formula del prestito il terzino olandese Kevin Diks.

A confermare il buon esito delle due trattative, è stata la Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale.

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Vandso Rasmussen dall’Empoli FC. Rasmussen, nato a Odense il 28 Maggio 1997 vanta 9 presenze con la Danimarca U-21. L'articolo prosegue qui sotto Il calciatore resterà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2019. Contestualmente la Fiorentina cede, a titolo temporaneo, da adesso fino al 30 giugno 2020, il calciatore Kevin Diks all'Empoli FC”.

Rasmussen, 21 anni, è approdato all’Empoli la scorsa estate e in questa stagione ha totalizzato 11 presenze complessive tra Coppa Italia e campionato. Kevin Diks, è invece stato acquistato dalla Fiorentina nel 2016 e, dopo i prestiti a Vitesse e Feyenoord, in questa annata non ha trovato spazio in viola.