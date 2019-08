Calciomercato Fiorentina, Raphinha è la priorità: offerta ufficiale allo Sporting

Politano e Berardi lontani, la Fiorentina punta il brasiliano dello Sporting: 3 milioni per il prestito più 13 per il riscatto la prima offerta.

Incassato il no dell' per Politano, senza certezze per quanto riguarda Berardi, la sonda il calciomercato estero per chiudere l'attacco a disposizione di Montella. Nelle ultime ore, infatti, i viola hanno formulato un'offerta allo Lisbona per Raphinha.

Ala destra, Raphinha intriga la Fiorentina e Montella, che come dichiarato nella giornata di mercoledì, vede il giocatore perfetto per la sua formazione e l'imminente stagione che prenderà il via domenica con la sfida del Franchi contro il di Ancelotti.

Secondo Sky Sport la Fiorentina ha messo sul piatto 3 milioni di euro per il prestito, che arriverebbero a 16 nel 2020 con il diritto di riscatto. C'è l'ex campione di e , Deco, a lavorare sulla trattativa, per convincere lo Sporting ad accettare tale proposta.

Inizialmente lo Sporting ha chiesto 33, poi 25: segno che il giocatore è chiaramente sul mercato e può partire a cifre decisamente inferiori rispetto alla sua valutazione generale. La sensazione è che con un rilancio si possa chiudere nei prossimi giorni.

La Fiorentina ha ora come priorità assoluta Raphinha in virtù della difficoltà delle alternative: per il giocatore brasiliano si continuerà a trattare fino a quando sarà possibile, così da inserire un altro attaccante nella rosa di Montella e chiudere la questione offensiva.