Calciomercato Fiorentina, Raphinha in arrivo: offerta da 18M più bonus

Intesa vicina tra Fiorentina e Sporting Lisbona per il passaggio in viola di Raphinha: offerta da 18 milioni più bonus per l'attaccante brasiliano.

Ancora immersa nell'esaltazione generale per l'arrivo di Franck Ribery, la dirigenza della è già pronta a mettere a segno un altro colpo per rinforzare la rosa di Montella in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

Come riportato da 'Sky Sport', la viola è infatti in pressing per arrivare a Raphinha, esterno d'attacco dello Lisbona che pare ormai destinato a sbarcare in nelle prossime ore.

La Fiorentina ha infatti alzato a 18 milioni più bonus l'offerta, con i portoghesi che invece inizialmente ne chiedevano 30 per arrivare alla cessione del giocatore. Pretese che ora i viola sono però riusciti ad abbassare, tanto che l'intesa definitiva potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana.

Autore di 7 goal e 5 assist in 36 gare nell'ultima stagione, Raphinha potrebbe però non essere l'ultimo colpo di mercato della Fiorentina. I toscani continuano infatti a seguire anche Pedro e Kanneman, rispettivamente punta e difensore di Fluminense e Gremio.