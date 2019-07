Calciomercato Fiorentina, Pradè: "Veretout ha chiesto la cessione"

Il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, a tutta sul mercato: "Quando tornerà dalle vacanze parlerò con Chiesa e capirò meglio il suo pensiero".

Seconda esperienza alla al via per Daniele Pradè: il direttore sportivo viola è stato presentato in conferenza stampa dove ha parlato soprattutto di mercato e di strategie future della società.

"Abbiamo un totale di 75 giocatori con contratti in essere e 60 di questi non sono funzionali al nostro progetto. Per questo bisogna snellire, ci sarà un tetto salariale più alto rispetto agli anni precedenti".

Tra i calciatori che lasceranno Firenze figura Jordan Veretout, richiesto da , e .

"De Paul mi piace tantissimo ma non possiamo acquistarlo, ho sentito Gino Pozzo stamattina ma è impossibile fare affari con l' . Veretout ha chiesto di essere ceduto per aumentare il livello di competitività: secondo me è giusto, anche perché ora noi non siamo competitivi come altri club. Per ora non abbiamo ricevuto offerte, il giocatore si allena con noi: speriamo di trovare una soluzione. Non accettiamo contropartite tecniche".

Un discorso a parte lo merita Chiesa, conteso da e .

"La risposta la può dare solo il presidente Commisso. Parlerò con Federico quando rientrerà dalle vacanze per capire meglio il suo punto di vista e quello che avrà recepito del nostro discorso".

'Calda' la situazione relativa al portiere, con Dragowski che dovrebbe essere promosso a titolare.