Calciomercato Fiorentina, Pradè a caccia di rinforzi: Praet e Politano i nomi per gennaio

Il presidente Rocco Commisso ha dato mandato a Pradè di trovare rinforzi per la Fiorentina: Praet e Politano i nomi caldi, ma attenzione a Berardi.

La situazione difficile in cui versa la in campionato non è espressione dello stato di salute della società. Il club toscano, infatti, ha ritrovato nuova linfa con la presidenza di Rocco Commisso e le ambizioni dell'imprenditore italo-americano.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Nel mercato di gennaio il patron della 'Viola' ha dato mandato a Pradè di trovare dei rinforzi all'altezza. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' i nomi più caldi in orbita Fiorentina sono quelli di Matteo Politano e Dennis Praet. Il reparto che sta avendo maggiori difficoltà nella squadra fiorentina è il centrocampo e proprio qui vorrebbe intervenire il direttore sportivo viola con dei rinforzi a gennaio.

Il centrocampista belga classe '94 è un pallino di Pradè già da quando vestiva la maglia della e adesso, con le difficoltà che sta vivendo con il , potrebbe rappresentare un'ottima occasione per la Fiorentina. Un altro giocatore con la valigia pronta è Matteo Politano, che ormai sembra destinato a lasciare l' non rientrando più nei piani di Antonio Conte. Anche sull'esterno nerazzurro la 'Viola' starebbe valutando un'offerta.

Resta sempre sullo sfondo la suggestione che porterebbe Domenico Berardi alla Fiorentina. L'attacco è un reparto delicato per i toscani, che vorrebbero provare a dare maggiore spazio al talento verdeoro di Pedro. La pista che porta a Berardi sembra impossibile per Pradè, ma il mercato di gennaio ci ha abituati a grandi sorprese.