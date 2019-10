Calciomercato Fiorentina, Pradè annuncia: "Castrovilli rinnova per 5 anni"

Il direttore sportivo della Fiorentina conferma il rinnovo di Gaetano Castrovilli: "Abbiamo rinnovato il contratto, è il nostro futuro".

Un avvio di stagione da urlo per Gaetano Castrovilli, che in poche partite si è preso il centrocampo della e la fiducia della società. Il classe '97 ha raggiunto l'accordo con i vertici viola per il rinnovo del proprio contratto fino al 2024.

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo viola Pradè ha annunciato la fumata bianca del prolungamento di contratto:

"Abbiamo rinnovato il contratto di Castrovilli, che è il nostro futuro. E' giovane, forte e di personalità. Si tratta di un contratto di cinque anni, abbiamo chiuso stamani. Ringrazio il calciatore e la disponibilità del suo agente, è un accordo basato molto su di lui e sul suo rendimento".

Non sono state svelate le cifre esatte del nuovo contratto, ma il dirigente conferma di non aver inserito nessuna clausola di rescissione:

"Assolutamente no, altrimenti faremmo delle clausole stile , da 250 o 300 milioni di euro".

Nessuna squadra si è ancora fatta avanti, ma la Fiorentina vuole puntare sul proprio talento italiano: