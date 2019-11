Calciomercato Fiorentina, piace Berardi: sondaggio di Pradè per gennaio

La Fiorentina va a caccia di goal e per gennaio la priorità è rinforzare il reparto offensivo: Pradè sonda il terreno per Domenico Berardi.

Il direttore sportivo della Daniele Pradè è già al lavoro per rinforzare la squadra di Montella e la priorità è offrire all'allenatore un parco attaccanti più ampio: il nome caldo per gennaio, come riporta 'La Nazione' è quello di Domenico Berardi.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per l'attaccante classe '94 di proprietà del si tratta di un ritorno di fiamma da parte dei 'Viola': la Fiorentina già in estate aveva cercato di raggiungere Berardi, che gode di grande stima da parte della società toscana. Pradè, sempre secondo 'La Nazione', avrebbe proposto al Sassuolo un'operazione sulla base del prestito con diritto di riscatto.

I 'Gigliati' sono alla caccia di goal per la prossima sessione di mercato, anche a seguito delle difficoltà espresse dalla squadra negli ultimi turni di : la Fiorentina, infatti, ha perso tre delle ultime sei partite nel campionato italiano e il reparto offensivo ha faticato a trovare la via del goal mettendo a segno solamente sei reti nelle ultime sei gare, a dispetto dei 12 goal nei precedenti sette incontri.

Berardi, capace di agire sia come esterno che come falso 'nueve', potrebbe essere il nome giusto per dare nuova linfa all'attacco Viola. Intanto Pradè riflette sul futuro di Vlahovic che potrebbe essere mandato in prestito a farsi le ossa già nella finestra di mercato invernale.