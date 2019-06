Calciomercato Fiorentina, Perin l'ultima suggestione: può lasciare la Juventus

La Fiorentina potrebbe inserirsi nella corsa che porta a Mattia Perin: la Juventus è pronta a vendere e Lafont non è certo di restare.

Quella che si è chiusa da poche settimane è stata una stagione vissuta da comprimario per Mattia Perin. Approdato alla dopo le eccellenti annate al , in bianconero non è riuscito a contendere a Szczesny una maglia da titolare.

L’avventura dell’estremo difensore all’ombra della Mole sembra già giunta al capolinea (e non è un caso che il ritorno di Buffon a venga ormai dato da molti per vicinissimo) ma nonostante un campionato condito da sole 9 presenze di certo per lui le pretendenti non mancano.

Negli ultimi giorni si è parlato di un Perin nel mirino di e ma, a quanto pare, nella corsa per il portiere bianconero potrebbe inserirsi anche un altro club: la .

A differenza di quanto prospettato fino a pochi giorni fa, la permanenza di Lafont in viola non è più così scontata ed anzi per lui potrebbe prospettarsi un ritorno in . La Fiorentina può già contare su un altro giovane portiere come Dragowski, che tra l’altro è reduce dall’ottima parentesi in prestito all’ , ma non è escluso che si punti su un elemento di maggiore esperienza che possa garantire maggiori garanzie.

Ultimamente si è parlato di un possibile interesse per Viviano per un ruolo da secondo e da chioccia proprio ad uno tra Lafont de Dragowski, mentre Perin, che secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera potrebbe accettare una proposta da Firenze, soprattutto nell’anno che porta a sarebbe una primissima scelta.

La Juventus resta in attesa di proposte e già fiuta una buona plusvalenza. Acquistato per 12 milioni più bonus, Perin è valutato dai campioni d’ non meno di 20 milioni di euro.