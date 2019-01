Calciomercato Fiorentina, Muriel dopo le visite mediche: "Avevo dato parola a Corvino"

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Luis Muriel, ha effettuato le visite mediche di rito. Ha deciso di prendere la maglia numero 29.

E’ stata la Fiorentina a piazzare il vero primo grande colpo della sessione invernale di calciomercato. Il club gigliato infatti, ha chiuso ufficialmente per Luis Muriel. Operazione da 16-17 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto, stando a quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

L’attaccante colombiano, che era anche nel mirino del Milan, arriva dal Siviglia e di fatto ha già iniziato la sua avventura in riva all'Arno. I viola, dopo aver già ufficializzato il buon esito della trattativa , si sono concentrati sulle visite mediche di rito alle quali il giocatore si è sottoposto nella mattinata di giovedì.

Prima tranche all'ambulatorio 'Ponte Nuovo' di Careggi, poi ulteriore sessione alla clinica 'Fanfani': una volta completati i test, Muriel, il cui obiettivo è quello di essere disponibile per il primo impegno del 2019, la trasferta di Coppa Italia contro il Torino, ha lasciato il centro sportivo gigliato per volare poi a Siviglia per risolvere alcune questioni personali prima di aggregarsi al gruppo gigliato che svolgerà la preparazione invernale a Malta.

Muriel, prima di lasciare Firenze, parlando a Violachannel ha spiegato cosa l’ha portato a scegliere proprio la Fiorentina.

“La sua storia. Avevo già parlato molto tempo fa con il direttore e la società, avevo dato la mia parola e l’ho mantenuta. Gli sforzi che il club ha fatto mi hanno portato qui, visto quello che abbiamo fatto insieme”.

L’attaccante colombiano ha svelato di aver già parlato di Firenze e della Fiorentina con il suo connazionale Cuadrado.

“Se ho parlato con lui? Si sicuramente. Quando sono iniziate a circolare le voci di un mio possibile arrivo qui, mi ha subito scritto, mi ha detto di venire a Firenze perché mi sarei trovato bene. Avrei trovato una grande città ed una bella squadra”.

Muriel ha scelto di indossare la maglia numero 29.

"Arrivando a gennaio sono poche le scelte a disposizione. Ho cercato di mantenere in qualche modo il numero degli attaccanti, il 9 e quindi quando ho visto che c'era il 29 libero l'ho preso subito".

L’ex Lecce, Udinese e Sampdoria arriva a Firenze dopo un inizio di stagione complicato al Siviglia.