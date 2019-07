Calciomercato Fiorentina, Montella: "Sono tranquillo, Commisso parlerà con Chiesa"

Alla vigilia della sfida con il Chivas Guadalajara nell'International Champions Cup, il tecnico della Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, e si è detto sereno sul fronte calciomercato.

"Sono tranquillo. So che ci sono persone preparate che lavorano alla nostra squadra. Chiesa? Io devo sentire ancora una presa di posizione da parte sua o del suo entourage. Ora, non so se qualcuno ha altre informazioni ma fino a prova contraria Chiesa è un calciatore della Fiorentina. Non ci sono problemi. L'arrivo di Commisso? Il Presidente vorrà stare vicino alla squadra. Ci sarà anche Federico e sicuramente gli parlerà così come farà con tutti i calciatori o con tutto lo staff. Non ho dubbi su questo: lui e Barone parlano con tutti".