Calciomercato Fiorentina, Miazga per Montella: Commisso vuole uno statunitense

Il Chelsea chiede una cifra importante per Miazga, ma se i Blues dovessero abbassare le pretese i viola saranno pronti.

Si parla sopratutto della permanenza, vicina, di Federico Chiesa, ma poco del calciomercato in entrata. Ceduto Veretout, ceduto Lafont, la non ha ancora messo il piede sull'acceleratore per costruire la nuova squadra da consegnare a Montella per la prossima stagione.

Il nome per la difesa è quello di Matthew Miazga, centrale del che nelle ultime stagioni ha giocato sempre in prestito e stavolta lascerà i Blues probabilmente solo a titolo definitivo. Per la Fiorentina una doppia occasione.

Miazga rapppresenterebbe un doppio colpo per la Fiorentina, sia visto il desiderio di Montella di avere un centrale capace di rilanciare l'azione, sia vista la volontà del nuovo presidente Commisso di acquistare almeno un connazionale statunitense per ragioni di marketing.

Secondo il Corriere dello Sport, già dai primi incontri con Commisso, infatti, Pradè ha ricevuto dal nuovo presidente l'idea di acquistare un giocatore statunitense facente parte della Nazionale, con passaporto comunitario e con requisiti etici e sportivi al top.

Nell'ultima stagione Miazga ha giocato in prestito al e al Reading e l'idea di approdare in lo stuzzica. Resta però il problema del prezzo, visto che il Chelsea chiede venti milioni. Per il 24enne americano i Blues vogliono ricavare una plusvalenza importante dopo aver speso 4,5 milioni nel 2016.

Davanti ad una minima apertura del Chelsea, la Fiorentina continuerà a battere sull'acquisto di Miazga, in passato finito in prima pagina sopratutto per aver preso in giro il messicano Lainez riguardo la sua altezza durante la sentisissima sfida tra e .