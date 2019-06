Calciomercato Fiorentina, Lafont in prestito al Nantes: è ufficiale

La Fiorentina ha ceduto Alban Lafont al Nantes in prestito biennale con diritto di riscatto: è un ritorno in Ligue 1 dopo l'avventura al Tolosa.

Dopo una sola stagione si è conclusa l'esperienza italiana di Alban Lafont: la lo ha ceduto con la formula del prestito biennale e diritto di riscatto al , club che ha terminato al dodicesimo posto la .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Le FC Nantes et l’@acffiorentina ont trouvé un accord pour le prêt de deux saisons avec option d'achat d’@AlbanLafont (20 ans), sous réserve d'une visite médicale et de tests physiques concluants.https://t.co/BbpO5EVvRY — FC Nantes (@FCNantes) June 29, 2019

"Nantes e Fiorentina hanno trovato un accordo per il prestito di due stagioni con opzione d'acquisto di Alban Lafont, soggetto a visita medica e test fisici conclusivi".

Per l'estremo difensore francese è un ritorno in patria: qui è cresciuto tra le file del , con cui ha esordito in campionato alla tenera età di 16 anni, 10 mesi e 5 giorni. Questo lo ha reso il debuttante più giovane della storia del torneo transalpino.

Per Lafont una stagione in chiaroscuro con i viola: 40 goal subiti in 34 presenze di e salvezza agguantata soltanto all'ultima giornata con lo 0-0 contro il che ha evitato una clamorosa retrocessione.

In virtù dell'addio del classe 1999, la Fiorentina punterà molto probabilmente sul rientrante Bartłomiej Drągowski, ottimo durante la sua permanenza a sebbene i toscani non siano riusciti a evitare la discesa in Serie B.

Un colpo di scena potrebbe esserci se i gigliati riuscissero a strappare il sì di Mattia Perin, in uscita dalla : in quel caso sarebbe proprio lui il portiere titolare della squadra di Vincenzo Montella.