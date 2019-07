Calciomercato Fiorentina, idea Boateng: chiesto il prestito al Sassuolo

Fiorentina e Sassuolo lavorano su più fronti: Lirola verso i viola, che chiedono anche Kevin-Prince Boateng. I neroverdi pensano a Simeone.

Asse di mercato caldissimo tra e , che in questi giorni stanno lavorando su più fronti per sistemare le rispettive lacune. In casa viola spunta la suggestiva idea Kevin-Prince Boateng, che sta valutando diverse opzioni dopo la breve esperienza al .

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza viola ha effettuato un primo sondaggio con i vertici neroverdi per il trequartista ex , attualmente corteggiato anche da club tedeschi. Il club di Commisso sarebbe disposto a chiudere l'operazione sulla base di un prestito.

Nel frattempo è fatta per l'arrivo in Toscana di Pol Lirola: il giovane terzino spagnolo cambierà maglia e porterà nelle casse del Sassuolo 13 milioni di euro più bonus firmando un contratto di tre anni più un'opzione sul quarto.

Nell'operazione Lirola potrebbe rientrare anche Simeone, che non ha convinto del tutto a Firenze e piace molto ai neroverdi: sul Cholito c'è anche l'interesse del , ma i frequenti contatti con gli emiliani potrebbero facilitare l'operazione.