Calciomercato Fiorentina, Eysseric verso il prestito al Nantes

Fiorentina, Eysseric ad un passo dal trasferimento al Nantes in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

E' praticamente al capolinea l'avventura di Valentin Eysseric con la maglia della Fiorentina, con la quale nella stagione in corso è sceso in campo solamente 8 volte in Serie A quest'anno per un totale di 354 minuti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza viola è ad un passo dal trovare l'accordo con il Nantes per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto, fissato a 3,5 milioni di euro.

A Firenze dall'estate del 2017, dopo una prima stagione in chiaroscuro (21 presenze ed un goal, solo 8 da titolare) Eysseric non è riuscito a conquistare la fiducia di Pioli nemmeno quest'anno.

Da qui la decisione di tornare in patria per cercare di trovare continuità di rendimento e prestazioni.