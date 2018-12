Calciomercato Fiorentina, Eysseric non convocato: cessione più vicina?

Valentin Eysseric non è stato convocato per Fiorentina-Parma. Accostato nelle ultime settimane al Nizza, potrebbe lasciare Firenze.

Approdato alla Fiorentina nell’estate del 2017, per diventare uno dei titolari inamovibili della nuova squadra di Pioli, Valentin Eysseric potrebbe già essere arrivato al capolinea della sua avventura in riva all’Arno.

Dopo una prima annata avara di soddisfazioni, nella quale ha ben presto posizioni su posizioni nelle gerarchie del tecnico gigliato, il fantasista transalpino, all’inizio di questa stagione sembrava finalmente potersi ritagliare il suo spazio in Serie A, poi qualcosa è cambiato. Titolare nelle prime tre uscite del torneo, l’ex Nizza ha trovato sempre meno spazio, tanto che per lui le presenze sin qui raggranellate sono state appena 8, per un totale di 354’.

Nelle scorse settimane, parlando a ‘Nice Matin’, Eysseric ha parlato della possibilità di tornare al Nizza (“Mi piacerebbe giocare di più, altrimenti vorrei poter tornare”), e chissà che le sue parole non possano in qualche modo aver accelerato il suo possibile ritorno in Francia.

Il fantasista infatti, non è stato inserito da Stefano Pioli nella lista dei convocati per la sfida di mercoledì con il Parma. Un’esclusione che potrebbe rappresentare anche un possibile indizio in chiave calciomercato, vista che quella di Pioli sembra essere una scelta esclusivamente tecnica.