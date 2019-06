Calciomercato Fiorentina, Edimilson Fernandes va al Mainz: niente riscatto

La Fiorentina ha deciso di non riscattare Edimilson Fernandes dal West Ham, che lo ha venduto a titolo definitivo al Mainz.

In attesa di definire il futuro societario, la inizia a definire le prime strategie di calciomercato, a partire dal mancato riscatto di Edimilson Fernandes.

Il centrocampista svizzero è infatti rientrato al per trasferirsi però immediatamente in , al , a titolo definitivo.

🚨 TRANSFER-NEWS 🚨 #Mainz05 hat Edimilson Fernandes verpflichtet! Der 23-jährige Schweizer Nationalspieler, der bei @WestHamUtd unter Vertrag stand und an @acffiorentina ausgeliehen war, hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben! ✍ pic.twitter.com/xoezsW0Gv6 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) June 3, 2019

Edimilson Fernandes era arrivato la scorsa estate alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso (900 mila euro) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Un diritto di riscatto che la Fiorentina ha deciso di non esercitare, perché evidentemente non convinta a pieno delle qualità di Edmilson che in questa stagione ha disputato 33 partite con i viola, realizzando due goal.