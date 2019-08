Calciomercato Fiorentina, Duncan nel mirino: è il cugino di Gerrard

La Fiorentina ha messo nel mirino Bobby Duncan, giovane talento del Liverpool. Si punta ad un prestito con diritto di riscatto.

La non si ferma. Dopo aver presentato in pompa magna Ribery e dopo aver fatto passi in avanti nella trattativa che dovrebbe portare in viola Dalbert e all’Inter Cristiano Biraghi, adesso punta un giovane talento che in ha già fatto parlare di se: Bobby Duncan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il club gigliato ha già fatto un’offerta al che prevede un prestito con diritto di riscatto.

Duncan, classe 2001, non è solo uno dei migliori prospetti del settore giovanile dei Reds (25 goal con la formazione U18 nella scorsa stagione), ma è anche noto per essere il cugino della leggenda del Liverpool ed attuale tecnico dei Glasgow Steven Gerrard.

Entrato nella storia del calcio inglese nel 2016 per essere diventato il primo giocatore dell’Inghilterra a segnare una tripletta contro il (era una sfida tra rappresentative U16), Duncan, che è cresciuto nelle giovanili del ed è approdato al Liverpool nell’estate del 2018, in estate ha giocato alcune amichevoli con la prima squadra trovando anche la via del goal.

Resta da capire se i Reds abbiano intenzione di privarsi del loro talento. Nei giorni scorsi è stata infatti rifiutata un’offerta per il prestito presentata dai danesi del Nordsjaelland.