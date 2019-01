Calciomercato Fiorentina, Dragowski verso Empoli: Terracciano in viola

Fiorentina ed Empoli starebbe per chiudere una nuova trattativa: si va verso uno scambio di prestiti Dragowski-Terracciano.

Asse di mercato sempre più caldo quello che si è venuto a creare tra Fiorentina ed Empoli. Le due società toscane, dopo aver già chiuso la trattativa che porterà la prossima stagione in viola Hamed Junior Traorè, sono ora ad un passo dal formalizzare una nuova doppia operazione.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore infatti, Bartlomiej Dragowski è pronto a trasferirsi alla corte di Beppe Iachini con la formula del prestito secco, con Pietro Terracciano che farà il percorso inverso e si legherà al club gigliato.

Un’operazione importante soprattutto per il giovane portiere polacco, che ad Empoli potrebbe avere la possibilità di trovare maggiori minuti in campo e di arricchire il suo bagaglio di esperienza in Serie A. Approdato alla Fiorentina giovanissimo nell’estate del 2016, Dragowski, che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio polacco, Dragowski a Firenze si è ritrovato chiuso prima da Tatarusanu, poi da Sportiello e in questa stagione da Lafont. Per lui infatti sono state appena 9 le presenze totalizzate in tre anni nel capoluogo toscano, 3 delle quali in questa stagione in Serie A.

Qualora la trattativa andasse in porto, ad Empoli si giocherebbe una maglia da titolare con Ivan Provedel.

Discorso inverso invece per Pietro Terracciano che, dopo le 9 presenze complessive di questa stagione (8 delle quali in campionato), alla Fiorentina andrebbe a riempire il vuoto lasciato proprio da Dragowski, andando così a svolgere il ruolo di vice-Lafont.