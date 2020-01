Calciomercato Fiorentina, Cutrone vicinissimo: c'è l'accordo col Wolverhampton

La Fiorentina chiuderà nelle prossime ore la trattativa con il Wolverhampton per il trasferimento di Cutrone. Sarà prestito con obbligo di riscatto.

Reduce da una prima parte di stagione estremamente complicata, la è pronta a piazzare il suo primo colpo nel corso di questa sessione invernale di calciomercato.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Dopo diversi giorni di trattative, si è infatti definitivamente sbloccata l’operazione che porterà Patrick Cutrone alla corte di Beppe Iachini.

Secondo quanto riportato da Sky, nei giorni scorsi si sono registrati alcuni ostacoli che avevano di fatto posto la situazione in una condizione di stand-by, ma la trattativa tra gigliati e Wolverhampton è ripresa ed i due club nelle ultime ore hanno trovato una soluzione ai problemi sorti, avvicinandosi in maniera decisa alla fumata bianca.

L’operazione è ai dettagli finali ma è già stata trovata un’intesa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, tanto che è previsto a breve l’arrivo dell’attaccante a Firenze.

Cutrone, classe 1998, dopo essere esploso con la maglia nelle scorse due stagioni, è approdato al Wolverhampton la scorsa estate a fronte di un esborso da 18 milioni di euro più bonus, ma di fatto in non è riuscito ad imporsi (per lui 3 reti in 24 presenze complessive tra coppe e campionato).

Toccherà quindi a lui provare a risolvere il problema del goal con il quale la Fiorentina è alle prese da inizio stagione.