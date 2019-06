Calciomercato Fiorentina, Commisso: "Nessun ritardo, serve pazienza"

Sono giornate ovviamente importanti quelle che si stanno vivendo in casa . Il passaggio di mano della società dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso ha portato con se una serie di novità e altre ne arriveranno ancora nelle prossime settimane.

Il nuovo proprietario della Fiorentina si appresta a fare ritorno negli ma, prima di lasciare Firenze dove è già diventato un idolo assoluto, ha rilasciato alcune parole attraverso le quali ha spiegato qual è la linea guida che intende seguire per l’immediato.

“Adesso ritorno a New York, ma continuerò a lavorare per la Fiorentina. Sono state giornate bellissime, io non ci metto solo i soldi, ci metto anche il cuore. Se incontrerò Montella in America? Forse sì e forse no, non confermo. Il ritorno di Pradè in viola? Potrebbe essere, ma anche no. Come ho sempre detto io non dico bugie, al massimo non rispondo. Abbiamo già confermato due dirigenti e altri ne confermeremo, io non sono venuto qui per licenziare ma per far crescere la Fiorentina. Gandini e Scolari? Non li conosco, conosco solo me stesso”.