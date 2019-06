Calciomercato Fiorentina, Commisso: "De Rossi? Troppe fake news nel calcio"

Rocco Commisso allontana Daniele De Rossi dalla Fiorentina: "Non so nulla, nel calcio girano troppe fake news. Tante storie inventate".

Sembrava impossibile, alla fine accadrà proprio questo: Daniele De Rossi continuerà la sua carriera non in un campionato estero ma in dopo aver deliziato i tifosi della per diciotto lunghe stagioni che lo hanno reso una bandiera del club al pari di Francesco Totti, suo ex compagno di squadra e amico nella vita privata.

Escluse tutte le destinazioni al di fuori dall' , in primis il Boca Juniors dove Nicolas Burdisso ha tentato in tutti i modi di portarlo, puntando sulla simpatia per i colori blu-oro del 36enne centrocampista che rimarrà tra i confini nazionali.

Tra le possibili pretendenti è spuntata la di Rocco Commisso: qui De Rossi ritroverebbe Vincenzo Montella in panchina e sarebbe uno dei pilastri dell'undici titolare dell'Aeroplanino, il fulcro del gioco dei viola.

A negare parzialmente le voci su un approdo a Firenze di De Rossi ci ha pensato lo stesso imprenditore italo-americano, presente a Piazza Santa Croce per la finale del Calcio Storico con la nomina a Magnifico Messere della finalissima fra Rossi e Bianchi.