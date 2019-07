Calciomercato Fiorentina, Commisso blinda Chiesa: "Non lo vendo neanche per 100 milioni"

Il mercato estivo entra nel vivo con un possibile giro di grandi attaccanti: non rientrerà in questo vortice Federico Chiesa, che la sembra voler blindare respingendo ogni assalto delle pretendenti.

La conferma arriva dal nuovo presidente Rocco Commisso, che tranquillizza i tifosi sul futuro del giovane gioiello azzurro:

"Vi dico solo che non farò con Chiesa lo stesso errore che hanno fatto con Baggio. Robi Baggio era il più grande e lo hanno venduto solo per i soldi. Io non so che cosa prevede il suo contratto, e se ci sono delle clausole particolari, ma per quanto mi riguarda il nostro campione non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari".