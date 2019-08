Calciomercato Fiorentina, chiesto Dalbert all'Inter: possibile scambio con Biraghi

La Fiorentina avrebbe chiesto Dalbert all'Inter e in cambio potrebbe girare Biraghi, terzino cresciuto in nerazzurro sul quale c'è anche l'Atalanta.

La non si ferma più: dopo Lirola, Boateng, Badelj e Pulgar il nuovo obiettivo dei viola sarebbe Dalbert, terzino brasiliano che Conte ha rilanciato in questo pre-campionato.

Secondo 'Sky Sport' la Fiorentina si sarebbe già fatta avanti con l' e per convincere i nerazzurri a privarsi di Dalbert potrebbe offrire Cristiano Biraghi, terzino mancino cresciuto peraltro proprio nelle giovanili dell'Inter.

Al momento però Dalbert non avrebbe aperto al trasferimento in viola, inoltre su Biraghi c'è da registrare anche l'interessamento dell'Atalanta che lo valuta per il ruolo di esterno insieme a Laxalt.

Il brasiliano nelle idee di Conte ad oggi è la prima alternativa ad Asamoah come esterno sinistro del suo 3-5-2, ma l'arrivo di Biraghi soddisferebbe appieno le esigenze tecniche dell'allenatore. La Fiorentina ci prova.