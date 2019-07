Calciomercato Fiorentina, Chiesa resta: "Commisso l'ha promesso ad un bambino"

Quello di Federico Chiesa è certamente uno dei nomi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato. Il gioiello della infatti, da settimane è accostato alla ma, a quanto pare, difficilmente nel corso dei prossimi mesi approderà nella compagine bianconera.

Il nuovo proprietario del club gigliato, Rocco Commisso, ha ribadito anche nelle scorse ore l’incedibilità del giocatore (“Chiesa resterà con noi almeno un altro anno, a meno che non esista qualche clausola particolare nel contratto o di cui io non sia a conoscenza”) e dietro le sue parole c’è molto di più di un semplice discorso tecnico o economico.

Come svelato a Moena (dove la Fiorentina è in ritiro) dal braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, il magnate americano ha promesso la permanenza di Chiesa a Firenze ad un bambino nel corso di una sua visita all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

“Per noi la situazione relativa a Chiesa non cambia. Svelo una storia importante: abbiamo visitato con Commisso ed il sindaco l’ospedale Meyer ed è stato un momento molto particolare. Abbiamo visto un bambino di dodici anni che stava soffrendo e che ha fatto una richiesta: quella di tenere Chiesa. Rocco gli ha promesso che terrà il giocatore ed è quello che farà, manterrà la sua promessa. Noi vogliamo costruire una squadra attorno a Chiesa e agli altri giocatori importanti della rosa. Non facciamo promesse, per il mercato ci serve un po’ di tempo, ma il nostro è un progetto a lungo termine”.