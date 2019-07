Calciomercato Fiorentina, Chicharito Hernandez e Benedetto idee per l’attacco

Pronta a puntare ancora su Simeone in attacco, la Fiorentina cerca una punta esperta. Hernandez e Benedetto tra i profili valutati.

Quello che si sta vivendo in casa è un periodo all’insegna delle novità. Il passaggio della società dalle mani della famiglia Della Valle a quella di Rocco Commisso, ha già prodotto tanti cambiamenti a livello societario ed altri ancor più drastici ne produrrà a livello tecnico.

Come spiegato dal nuovo direttore sportivo gigliato Daniele Pradè nel giorno della sua presentazione, sono almeno sessanta i giocatori attualmente sotto contratto con il club che non rientrano nei piani. Molti sono quindi coloro che nel corso delle prossime settimane saranno chiamati a lasciare Firenze ma, in questo folto gruppo, non rientra Giovanni Simeone.

Lo stesso Pradè ha infatti annunciato che è intenzione della Fiorentina quella di provare a rilanciare un ragazzo reduce da un’annata estremamente complicata ma che ha dalla sua età e qualità per imporsi di nuovo e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al fine di rendere il nuovo cammino che attende il Cholito più agevole potrebbe essergli affiancata una punta esperta che faccia da chioccia, ma che sappia anche farsi trovare pronta al momento giusto.

Tra i profili valutati c’è anche quello di Javier Hernandez. Il Chicharito vedrà scadere tra un anno il contratto che lo lega al e per ora non si intravede una possibilità di rinnovo a all’orizzonte. A 31 anni garantirebbe grande esperienza (ha giocato in , , e ), una buona dose di goal e abitudine a giocare ad alti livelli (ha vestito le maglie di e vincendo molto e con il Messico ha disputato tre Mondiali).

Quello di Hernandez non è però l’unico nome accostato alla Fiorentina. Nella categoria degli attaccanti esperti che piacciono alla Viola c’è anche Dario Benedetto, bomber 29enne del Boca Juniors che piace anche al . La prossima settimana potrebbe concretizzarsi la prima offerta al club argentino, con il giocatore che avrebbe già manifestato l’interesse per una prima esperienza in Europa.

L’arrivo dell’uno escluderebbe quello dell’altro, visto che sia il Chicharito che il Pipa andrebbero ad occupare l’ultima casella da extracomunitario libera.