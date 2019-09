Calciomercato Fiorentina, Bobby Duncan è ufficiale: arriva a titolo definitivo

Colpo in prospettiva per la Fiorentina a poche ore dal termine del mercato: dal Liverpool arriva l'attaccante classe 2001 Bobby Duncan.

La si conferma tra le società più attive in queste ultimissime ore di calciomercato: ultimo colpo in prospettiva sul gong per la squadra di Commisso, che mette a segno l'importante arrivo di Bobby Duncan dal .

Il contratto del giovane attaccante classe 2001 è stato già depositato, come confermato dal sito della Lega : il giocatore arriva a titolo definitivo, la squadra viola si assicura uno dei maggiori talenti del settore giovanile Reds.

Duncan è finito sotto i riflettori dei media anche per un altro motivo: è infatti il cugino di Steven Gerrard, leggenda del Liverpool e attuale allenatore dei Glasgow .

Curriculum di tutto rispetto per un ragazzo cresciuto nel settore giovanile del e subito protagonista in maglia Reds dal suo arrivo nel 2018: sono 25 infatti le reti messe a segno con la formazione U18 del Liverpool nella passata stagione. Un potenziale crack a caccia di spazio nella nostra Serie A.